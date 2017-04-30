السلطات التركية تطرد أكثر من 3900 شخص من العاملين بالحكومة والجيش وقطاع الأمن في أحدث عملية تطهير .

اسطنبول (تركيا) 30 أبريل 2017 (وال)- أعلنت الحكومة التركية أن السلطات طردت أكثر من 3900 شخص من العاملين بالحكومة والجيش وقطاع الأمن في ثاني عملية تطهير كبيرة. وتشمل عملية الطرد حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين بمديرية الشؤون الدينية إضافة إلى 1200 فرد من القوات المسلحة من بينهم قرابة 600 ضابط. ووفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية فإن إقالة هؤلاء الأشخاص جاءت للاشتباه في وجود صلات لهم "بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن القومي". وأوقفت السلطات الأربعاء الماضي أكثر من تسعة آلاف من أفراد الشرطة عن العمل وجرى اعتقال ألف آخرين في إطار تحقيق عن صلات مزعومة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تقول أنقرة أنه مدبر الانقلاب الفاشل فيما ينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب. وفي المجمل تم وقف نحو 120 ألف شخص عن العمل في وظائف ما بين العمل الحكومي والقطاع الخاص. كما اعتقل أكثر من 40 ألف شخص في أعقاب محاولة الانقلاب التي سقط خلالها 240 قتيلا.