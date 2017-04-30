الاحتلال الإسرائيلي يستأنف بناء جدار فاصل حول قرية الولجة جنوب القدس المحتلة.

القدس المحتلة 30 أبريل 2017 (وال)- استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا أعمال إقامة سياج وبناء جدار فاصل حول قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة يحيط بالقرية من ثلاث جهات ويبقي لها منفذا واحدا تجاه بيت جالا. وقالت مصادر صحفية إن الجدار المزمع إقامته يترك نحو 3000 دونم من أراضي القرية خارج الجدار ليتم ضمها لاحقا مع سد الطريق أمام سكان القرية ومنعهم من الوصول إلى عين الماء في الموقع . وأضافت أن أعمال بناء هذا الجدار كانت قد توقفت قبل ثلاث سنوات بفعل التوجه لمحكمة الاحتلال العليا إلا أن الأخيرة صادقت على إقامة الجدار مؤخرا.