وزير الدفاع التونسي يدفع بالجيش لحماية منشآت نفطية جنوب البلاد وسط إحتجاجات إجتماعية في المنطقة.

تونس 30 أبريل 2017 (وال) - أكد وزير الدفاع التونسي إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوين جنوب البلاد خشية تسلل متشددين إلى هذه المنطقة التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل. وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني, مساء يوم أمس السبت, أن "الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية ". وتعتبر محافظة تطاوين من أكثر المحافظات فقرا في البلاد وتصل معدلات البطالة فيها إلى 31 بالمئة. ويحتج منذ شهر مئات الشبان في محافظة تطاوين الغنية بالنفط للمطالبة بالتنمية وفرص العمل, وأصبحت الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية معتادة منذ 2011 .