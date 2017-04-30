مصرع وإصابة 22 شخصا في اصطدام حافلة بسيارة شمالي الصين .

بكين 30 أبريل 2017 (وال) - لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون في حادث تصادم حافلة بسيارة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين. ووفقا لبيان السلطات المحلية الصينية اليوم الأحد, وقع كان الحادث وقع عند اصطدام الحافلة بسيارة حيث توفي تسعة أشخاص على الفور في مكان الحادث, فيما أصيب 13, لفظ ثلاثة منهم أنفاسهم الأخيرة بالمستشفى صباح اليوم بسبب إصاباتهم البالغة. تجرى السلطات حاليا التحقيق في الحادث خاصة أن السيارة المصطدمة بالحافلة كانت غير مسجلة.