مقتل خمسة عناصر من تنظيم "القاعدة" في غارة أمريكية باليمن.

عدن 30 أبريل 2017 (وال) -أفاد مسؤول أمني يمني بأن خمسة عناصر من تنظيم "القاعدة" قتلوا فجر اليوم الأحد في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار على سيارة كانت محملة بالسلاح في وسط اليمن. وأوضح المسؤول أن السيارة المستهدفة التي أصيبت في منطقة "الجوية" في محافظة مأرب شرق صنعاء تابعة لقيادي محلي في تنظيم "القاعدة" كان يعمل على نقل اسلحة الى منطقة يكلا في منطقة"البيضاء" التي شهدت في 29 يناير الماضي عملية برية أمريكية ضد تنظيم "القاعدة" أسفرت عن مصرع جندي أمريكي وعناصر من "القاعدة" ومدنيين. ولقي أمس السبت ثلاثة عناصر من "القاعدة" مصرعهم في عملية مماثلة بجنوب اليمن.