مصادر اعلامية : مصرع ( 5 ) اشخاص وإصابة ( 50 ) في أعاصير بولاية تكساس الأمريكية .الأحد ، 30-04-2017 - 15:01:00

واشنطن 30 أبريل 2017 ( وال ) - لقي ( 5 ) أشخاص على الأقل مصرعم وأصيب ( 50 ) آخرون في ولاية " تكساس " الأمريكية نتيجة الأعاصير التي تضرب العديد من المقاطعات شرق مدينة " دالاس " عاصمة الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة. وحسب مصادر اعلامية غربية فإن السلطات لم تستبعد إمكانية ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الأعاصير التي أثرت بشكل أكبر على مقاطعات " فان زانت " و " هندرسون ورينز " . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الامريكية أن ثلاثة أعاصير مروا على المنطقة وأثروا بشكل خاص على بلدات كانتون ويوستاس وكاني سيتي . وأقامت هيئة الصليب الأحمر في شمال تكساس ملجأين للنازحين جراء الأعاصير. ....( وال )...

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