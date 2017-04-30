مظاهرة بسانتياغو لمطالبة الحكومة الشيلية بإستقبال أعداد أكبر من اللاجئين السوريين .

سانتياغو 30 أبريل 2017 ( وال )- خرج المئات في عاصمة الشيلي سانتياغو اليوم الأحد لمطالبة الحكومة باستقبال أعداد أكبر من اللاجئين السوريين , وتسريع حصولهم على تأشيرة الدخول إلى البلاد. وذكرت مصادر اعلامية أن نحو ( 500 ) ناشط يحملون ملصقات صور لأطفال سوريين اتجهوا نحو القصر الحكومي بتشيلي فى تظاهرة للترحيب بقدوم اللاجئين السوريين . وأقام الناشطون مقبرة رمزية لأطفال سوريين من ضحايا الحرب لتذكير الحكومة الشيلية أن ثمن الإبطاء في إصدار التأشيرات يكلف الأطفال السوريين حياتهم. ...( وال )...