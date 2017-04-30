مظاهرة بسانتياغو لمطالبة الحكومة الشيلية بإستقبال أعداد أكبر من اللاجئين السوريين .الأحد ، 30-04-2017 - 15:04:00

سانتياغو 30 أبريل 2017 ( وال )- خرج المئات في عاصمة الشيلي سانتياغو اليوم الأحد لمطالبة الحكومة باستقبال أعداد أكبر من اللاجئين السوريين , وتسريع حصولهم على تأشيرة الدخول إلى البلاد. وذكرت مصادر اعلامية أن نحو ( 500 ) ناشط يحملون ملصقات صور لأطفال سوريين اتجهوا نحو القصر الحكومي بتشيلي فى تظاهرة للترحيب بقدوم اللاجئين السوريين . وأقام الناشطون مقبرة رمزية لأطفال سوريين من ضحايا الحرب لتذكير الحكومة الشيلية أن ثمن الإبطاء في إصدار التأشيرات يكلف الأطفال السوريين حياتهم. ...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
افتتاح فعاليات الدورة ( 45 ) لمعرض طرابلس الدولي مساء اليوم .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا