إصابة شاب فلسطيني خلال إقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين .

رام الله 30 أبريل 2017 ( وال ) - أصيب شاب فلسطيني من مخيم "جنين", اليوم الاحد, بعيار ناري لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي إعتقلت اثنين آخرين خلال مواجهات اندلعت مع شبان فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين . ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر محلية فلسطينية , بأن شابا أصيب بعيار ناري بالساق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين , ومداهمة عدد من المنازل مما أدى إلى إندلاع مواجهات في محيط المكان , وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع . وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت خلال مداهمة المخيم شابين . ومن جهة أخرى, توغلت جرافات قوات الاحتلال الاسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية , انطلقت من موقع عسكرية وسط إطلاق كثيف للنيران صوب الأراضي الزراعية في شمال شرق بلدة "القرارة" شمال خان يونس جنوب قطاع غزة , وشرعت بعمليات تجريف في أراضي المواطنين . ...( وال )...