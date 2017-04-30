تحطم طائرة عسكرية كوبية ومقتل ( 8 ) أشخاص كانوا على متنها .الأحد ، 30-04-2017 - 14:54:00

هافانا 30 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الدفاع الكوبية أن طائرة عسكرية تحطمت غربي البلاد امس السبت مما أدى إلى مقتل ( 8 ) عسكريين كانوا على متنها . وذكرت الوزارة في بيان لها أن طائرة من طراز " أنتونوف 26 " أقلعت من مطار " بلايا باراكوا " خارج العاصمة هافانا وتحطمت على جبل " لوما دي لا بيمينتا " على بعد 80 كيلومترا غربي البلاد. وأضاف البيان أن لجنة تابعة للقوات المسلحة الكوبية تحقق في ملابسات حادث تحطم الطائرة. ...( وال )...

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