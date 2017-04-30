مسؤولون أمميون يحذرون من الفوضى التي تعم إفريقيا الوسطى ويدعون للاسراع بالمساعدة .

جنيف 30 أبريل 2017 ( وال ) - دعا كبار العاملين بالمجال الإنساني في الأمم المتحدة , المجتمع الدولي لتقديم الدعم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وعدم إهمال أزمتها , حيث الصراع وتزايد حالات العنف المتكرر وتشريد أكثر من 844 ألف شخص , وهو ما يعادل خمس سكان البلاد . وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية بأفريقيا الوسطى " نجاة رشدي " في بيان صدر بجنيف اليوم الأحد إلى أن الوضع أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية , كما تم منع المساعدات من الوصول إلى المحتاجين . وقالت المنسقة , عقب زيارة قام بها الممثلون الإقليميون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى أفريقيا الوسطى , إن اللامبالاة والإهمال تجاه أزمة أفريقيا الوسطى ليسا خيارا لأن السلام في الدول الأفريقية في خطر, محذرة من أن تراجع البلاد وعودتها إلى الفوضى, ستظهر آثاره خارج حدودها . وأوضح البيان أن نصف السكان في البلاد تقريبا (حوالى 2.2 مليون شخص) يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة , كما أنه ونظرا لعدم وجود الدولة وخدمتها في معظم المناطق, فإن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تقدم أكثر من 50 بالمائة من الخدمات الأساسية للسكان. وأشارت إلى أن إستمرار نقص التمويل للعمل الإنساني يهدد أيضا توفير المساعدة المنقذة للحياة, خاصة وأن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري , والتي تبلغ 400 مليون دولار لجمهورية أفريقيا الوسطى, وتهدف إلى دعم 1.6 مليون شخص , لم يتم تمويلها سوى بـ 10 بالمائة فقط. ...( وال )...