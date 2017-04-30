جلسة حوارية حول مهنية الإعلام ببلدية غريان .

غريان 30 أبريل 2017 (وال) - نظّم عدد من الإعلاميين ببلدية غريان مساء أمس السبت جلسة حوارية بمقر راديو غريان تناولوا فيها عدد من المحاور التي تهم الشأن الإعلامي . وتركزت المحاور حول مهنية الإعلام ، والصعوبات التي يواجهها وسُبل تطويره ومساهمته في تحقيق المصالحة الوطنية ، ونبذ مظاهر العنف والتحريض والكراهية . وحضر الجلسة عدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية المتواجدين بالبلدية . وتم في الجلسة مناقشة العراقيل التي تواجه راديو غريان خاصة مايتعلق بعدم توفر الدعم المادي بما يمكن الراديو من أداء رسالته الاعلامية والتثقيفية . ودعا المشاركون في الجلسة إلى إعادة تفعيل نقابة الإعلاميين والإسراع بترشيح منسق عام للإعلام بالبلدية ليكون حلقة وصل مع الجهات المعنية . وخلصت الجلسة بالاتفاق على عقد اجتماع دوري للإعلاميين بالبلدية لمناقشة سبل التعاون بينهم واستعراض أي عراقيل قد تواجههم والعمل على تذليلها ، وتحديد العاشر من شهر مايو القادم موعداً للاجتماع . ..(وال -غريان)..