اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تطالب بالتصدي لما وصفته بتزايد حالات الانتحار في ليبيا بشكل عام ومدينة البيضاء بشكل خاص .
الأحد ، 30- 04- 2017 - 13:05:00
\nطرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن قلقها البالغ من ماوصفته بتزايد حالات الانتحار في ليبيا بشكل عام وفي مدينة البيضاء بشكل خاص والتي بلغت منذ بداية سنة 2017 أكثر من ( 20 ) حالة انتحار .\nوطالبت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الاحد بإيجاد حل عاجل لها وتحديد أسباب الانتحار وعدم التعامل مع أسبابها بسطحية .\n وأوضح بيان اللجنة ان من ابرز الأسباب التي تشكل دافع رئيسي للانتحار ضعف الوازع الديني والمشاكل والأزمات الاجتماعية والأسرية والنفسية والاقتصادية ، اضافة الى انتشار أعمال العنف ، ومايعرف بالابتزاز الالكتروني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة نتيجة لضعف الرقابة علي هذه الوسائل التي باتت تستغل في الضغط والابتزاز والتهديد ، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .\n كما طالب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، جميع السلطات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ، بضرورة التحرك العاجل وتكثيف الجهود والعمل المشترك من خلال اجراء الدراسات والبحوث الدينية والاجتماعية والنفسية والعلمية لتحديد الأسباب الحقيقة الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة .\nودعت الى التصدي لهذه الظاهرة من خلال المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية للجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية لفئات الشباب والمرأة والأطفال ، وانشاء مراصد على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لضبط الأشخاص الذين يعملون على ممارسة الضغط والتهديد و الابتزاز الالكتروني .\n\n... ( وال )...\n