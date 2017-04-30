اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تطالب بالتصدي لما وصفته بتزايد حالات الانتحار في ليبيا بشكل عام ومدينة البيضاء بشكل خاص .



طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن قلقها البالغ من ماوصفته بتزايد حالات الانتحار في ليبيا بشكل عام وفي مدينة البيضاء بشكل خاص والتي بلغت منذ بداية سنة 2017 أكثر من ( 20 ) حالة انتحار .

وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الاحد بإيجاد حل عاجل لها وتحديد أسباب الانتحار وعدم التعامل مع أسبابها بسطحية .

وأوضح بيان اللجنة ان من ابرز الأسباب التي تشكل دافع رئيسي للانتحار ضعف الوازع الديني والمشاكل والأزمات الاجتماعية والأسرية والنفسية والاقتصادية ، اضافة الى انتشار أعمال العنف ، ومايعرف بالابتزاز الالكتروني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة نتيجة لضعف الرقابة علي هذه الوسائل التي باتت تستغل في الضغط والابتزاز والتهديد ، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .

كما طالب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، جميع السلطات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ، بضرورة التحرك العاجل وتكثيف الجهود والعمل المشترك من خلال اجراء الدراسات والبحوث الدينية والاجتماعية والنفسية والعلمية لتحديد الأسباب الحقيقة الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة .

ودعت الى التصدي لهذه الظاهرة من خلال المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية للجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية لفئات الشباب والمرأة والأطفال ، وانشاء مراصد على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لضبط الأشخاص الذين يعملون على ممارسة الضغط والتهديد و الابتزاز الالكتروني .



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