تأجيل موعد القرعة النهائية للحج إلى الـ " 15 " من مايو القادم .

طرابلس 30 أبريل 2017( وال )- أعلنت لجنة رعاية موسم الحج بحكومة الوفاق الوطني عن تأجيل موعد القرعة النهائية للحج إلى الـ " 15 " من مايو القادم ، بعد ان كانت محددة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري . وأوضح الناطق باسم لجنة رعاية موسم الحج بحكومة الوفاق الوطني " صبري الفرجاني " في تصريح صحافي ان تأجيل موعد القرعة يعود إلى عدم استكمال قوائم الحجاج ، خاصة ان أغلب المناطق طلبت اجراء قرعة عادية ، وليست إلكترونية ، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً . ( وال )