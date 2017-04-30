تأجيل موعد القرعة النهائية للحج إلى الـ " 15 " من مايو القادم .الأحد ، 30-04-2017 - 12:35:00

طرابلس 30 أبريل 2017( وال )- أعلنت لجنة رعاية موسم الحج بحكومة الوفاق الوطني عن تأجيل موعد القرعة النهائية للحج إلى الـ " 15 " من مايو القادم ، بعد ان كانت محددة اليوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري . وأوضح الناطق باسم لجنة رعاية موسم الحج بحكومة الوفاق الوطني " صبري الفرجاني " في تصريح صحافي ان تأجيل موعد القرعة يعود إلى عدم استكمال قوائم الحجاج ، خاصة ان أغلب المناطق طلبت اجراء قرعة عادية ، وليست إلكترونية ، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً . ( وال )

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