الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو الناتو لتكثيف جهوده من أجل مكافحة الإرهاب.

برلين 30 أبريل 2017 ( وال) - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي " الناتو" ينس ستولتنبرغ الحلف إلى تكثيف جهوده من أجل مكافحة الإرهاب. وقال ستولتنبرغ في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية اليوم " إننا ننجز حاليا الكثير بالفعل في أفغانستان والعراق على سبيل المثال ، ولكن لدينا الإمكانية لفعل المزيد" مشيرا إلى أنه من المقرر اتخاذ قرارات أولية خلال لقاء رؤساء دول وحكومات الحلف في نهاية شهر مايو القادم . وأعرب ستولتنبرغ عن اعتقاده بأن تدريب قوات محلية يعد " السلاح الأفضل لمكافحة الإرهاب ".. مضيفا "إننا نمكنهم بذلك من دعم استقرار بلادهم بقوتهم الخاصةوذلك أفضل من إرسال قوات الناتو التي تدافع عن هذه الدول". وأشار إلى أنه لهذا السبب يتم التفكيرحاليا في مواصلة تعزيز المهمة التدريبية "الدعم الحازم" في أفغانستان التي يبلغ عدد أفرادها حاليا نحو 13 ألف شخص . وقال "إننا نتشاور أيضا بشأن ألا يتم تمديد مهمة التدريب من عام لعام كما يحدث حتى الآن ولكن لفترة زمنية أطول. ويمكننا بذلك توفير أفق مستقبلية طويلة المدى". تجدر الإشارة إلى أنه مع بداية عام 2015 بدأت المهمة الجديدة في أفغانستان المعروفة باسم مهمة "الدعم الحازم" لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها والتي أعقبت المهمة القتالية (إيساف) . للتذكير فإن حلف الأطلسي (ناتو) أنهى مهمة (إيساف) في أفغانستان رسميا في بداية عام 2015 بعد 13 عاما. ...( وال ) ...