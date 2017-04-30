القوافل الطبية المتخصصة التي تم تسييرها إلى المستشفيات والمرافق الصحية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تواصل اجراء الكشوفات على المرضى .

طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - تواصل القوافل الطبية المتخصصة التي تم تسييرها إلى المستشفيات والمرافق الصحية بمدن ومناطق الجنوب الليبي عملها ، حيث قامت هذه القوافل باجراء العديد من الكشوفات على مجموعة من المرضى من داخل مستوصفات تهالا مرورا باوبارى و صحراء تادارات و العوينات . كما قامت القوافل الطبية خلال مرورها على عدد من المستوصفات بتزويدها بعض بالأدوية والمستلزمات الصحية . يشار إلى أن لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني كانت قد قامت خلال الايام الماضية بالبدء الفعلي في تسيير قوافل طبية متخصصة إلى المستشفيات والمرافق الصحية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تضم مجموعة من الأطباء المتخصصين ، في الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والتخذير والنساء والولادة وباقي التخصصات الطبية المختلفة وذلك لسد العجز الذي تعاني منه بعض المستشفيات والمرافق الصحية بمدن الجنوب في الأطباء. ( وال)