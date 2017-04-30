موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأحد 30 أبريل 2017 .

م . = طرابلس - المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يشيد بالعملية الناجحة التي نفذها حرس السواحل التابع للقوات البحرية الليبية الجمعة أمام سواحل مدينة زوارة ، وأسفرت عن حجز ناقلتين أستخدمتا لتهريب الوقود بتعامله بكفاءة وإقتدار مع المهربين . = القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية " أحمد أبو الغيط" يتسلم تقريرا مفصلا من مبعوثه إلى ليبيا السفير "صلاح الدين الجمالي" تضمن آخر الاتصالات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع الأطراف الليبية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا . = طرابلس - وزارة التعليم تدعو رؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي وكل المهتمين بقضايا التعليم والمعلم ووسائل الإعلام المختلفة لحضور الجلسة الحوارية المفتوحة مع وكيل الوزارة وبعض مديري الإدارات والمكاتب المعنية حول الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة لتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية . = بنغازي - عميد بلدية بنغازي يبحثُ مع مجلس رجال الأعمال وموازنة الأسعار توفير السّلع لشهر رمضان المبارك . = المرج - قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية الآداب والعلوم بجامعة بنغازى - فرع المرج = ينظم التظاهرة الرياضية الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة . = بنغازي - نَقابة الإِعلاميين الرّياضيين تُطلق مُسابقة مُعلق المُستقبل في بَنغازي ، وذلك بقاعة مسرح الطفل بمنتزه بنغازى . = وهران - بطل بناء الاجسام الرياضي الليبي " أبوعجيلة أبوراس " يتوج بقلادتين فضيتين في بطولتي أفريقيا والمتوسط لبناء الأجسام لفئة الكلاسيك ، بمدينة وهران الجزائرية . ( وال