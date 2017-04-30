المجلس الرئاسي يشيد بالعملية الناجحة التي نفذها حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية أمام سواحل مدينة زوارة ، وأسفرت عن حجز ناقلتين أستخدمتا لتهريب الوقود .



طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) -أشاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بالعملية الناجحة التي نفذها حرس السواحل التابع للقوات البحرية الليبية

الجمعة أمام سواحل مدينة زوارة ، وأسفرت عن حجز ناقلتين أستخدمتا لتهريب

الوقود بتعامله بكفاءة وإقتدار مع المهربين .

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية \" وال

\" اليوم الأحد نسخة منه دعمه الكامل وتوفير الإمكانيات الضرورية لعمليات

مكافحة التهريب في البحر أو عن طريق البر حتى يتم القضاء نهائياً على هذه

الظاهرة التي تستنزف ثروات البلاد .

وحذر المجلس الرئاسي كل من يتعامل بأي طريقة كانت مع عصابات التهريب بأن

العقاب الرادع سيطال الجميع ، فلا تسامح مع من يتاجر بقوت الليبيين ..

مؤكدا أنه يتابع بإهتمام بالغ عمليات مكافحة التهريب التي أنطلقت مؤخراً

.



وكان المتحدث باسم ركن البحرية العميد \" ايوب قاسم \" قد أكد ان ناقلتي الوقود اللتين ضبطتهما البحرية الليبية الجمعة وهما تقومان بتهريب الوقود ترفع الاولي علم دولة اوكرانيا ويتكون طاقمها من ((14)) فردا ويبلغ طولها 77.5 مترا وتحمل (( 3330 )) طنا من وقود الديزل .

فيما كانت الثانية ترفع علم دولة الكونغو وعدد افراد طاقمها (( 9 )) افراد تم ضبط (( 6 )) علي متن الناقلة فيما ضبط (( 3 )) في زوارة يحملون الجنسيات التركية و الجورجيه وكانت تتحمل ((1236)) طنا من وقود الديزل .



(( وال ))

( وال )