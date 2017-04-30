المجلس الرئاسي يشيد بالعملية الناجحة التي نفذها حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية أمام سواحل مدينة زوارة ، وأسفرت عن حجز ناقلتين أستخدمتا لتهريب الوقود .
الأحد ، 30- 04- 2017 - 11:47:00
\nطرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) -أشاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني\nبالعملية الناجحة التي نفذها حرس السواحل التابع للقوات البحرية الليبية \nالجمعة أمام سواحل مدينة زوارة ، وأسفرت عن حجز ناقلتين أستخدمتا لتهريب \nالوقود بتعامله بكفاءة وإقتدار مع المهربين .\n وأكد المجلس الرئاسي في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية \" وال \n\" اليوم الأحد نسخة منه دعمه الكامل وتوفير الإمكانيات الضرورية لعمليات \nمكافحة التهريب في البحر أو عن طريق البر حتى يتم القضاء نهائياً على هذه\nالظاهرة التي تستنزف ثروات البلاد .\nوحذر المجلس الرئاسي كل من يتعامل بأي طريقة كانت مع عصابات التهريب بأن \nالعقاب الرادع سيطال الجميع ، فلا تسامح مع من يتاجر بقوت الليبيين .. \nمؤكدا أنه يتابع بإهتمام بالغ عمليات مكافحة التهريب التي أنطلقت مؤخراً \n.\n\n وكان المتحدث باسم ركن البحرية العميد \" ايوب قاسم \" قد أكد ان ناقلتي الوقود اللتين ضبطتهما البحرية الليبية الجمعة وهما تقومان بتهريب الوقود ترفع الاولي علم دولة اوكرانيا ويتكون طاقمها من ((14)) فردا ويبلغ طولها 77.5 مترا وتحمل (( 3330 )) طنا من وقود الديزل .\nفيما كانت الثانية ترفع علم دولة الكونغو وعدد افراد طاقمها (( 9 )) افراد تم ضبط (( 6 )) علي متن الناقلة فيما ضبط (( 3 )) في زوارة يحملون الجنسيات التركية و الجورجيه وكانت تتحمل ((1236)) طنا من وقود الديزل .\n\n(( وال ))\n( وال )