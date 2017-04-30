قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا من القدس والضفة الغربية .

القدس المحتلة 30 أبريل 2017 ( وال) - إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد 30 فلسطينيا, منهم فتى خلال حملات دهم واسعة شنتها في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية,أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا من بلدة العيسوية في القدس المحتلة وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة. كما استدعت شابين, وحولتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة . وفي الضفة الغربية, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم,فتى من بلدة الدوحة غرب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه.. فيما اعتقلت مواطنا آخر من ضاحية ذنابة شرق طولكرم . كما أعتقلت خمسة فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة إذنا غرب الخليل ونقلتهم لجهة غير معلومة, وأجرت تفتيشا في عدة منازل في أحياء متفرقة من البلدة فيما اعتقلت 4 اخرين من نابلس, ومن جهة أخرى,اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم صيادين فلسطينيين اثنين,واستولت على مركبهما بعد إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة ومطاردتها لمجموعة من مراكب الصيد في بحر شمال قطاع غزة . ...( وال ) ...