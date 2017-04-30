الأمن التركي يحبط مخططا إرهابيا ويعتقل 6 من تنظيم "داعش" .

أنقرة 30 أبريل 2017 ( وال) - ألقت قوات الأمن التركية القبض على ستة أشخاص, اليوم الأحد, للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي, في ولاية إزمير غربي البلاد. ونسبت صحيفة ديلي صباح التركية إلى مصادر أمنية قولها "إن قوات مكافحة الإرهاب في الولاية نفذت عمليات مداهمة صباح اليوم, في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في إزمير". وأسفرت تلك المداهمات عن القبض على ستة أشخاص, وعثرت قوات الأمن على الكثير من الوثائق والمواد الخاصة بالتنظيم الارهابي خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المشتبه بهم. وأوضحت المصادر أن "المشتبه بهم كانوا يعدون للقيام بهجمات في إزمير, في الأول من مايو المقبل", الذي يصادف عيد العمال. ...( وال ) ...