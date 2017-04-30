وزارة التعليم تدعو رؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي وكل المهتمين بقضايا التعليم والمعلم و كافة وسائل الإعلام المختلفة لجلسة حوارية مفتوحة .

طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - تدعو وزارة التعليم رؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي وكل المهتمين بقضايا التعليم والمعلم ووسائل الإعلام المختلفة لحضور جلسة حوارية مفتوحة مع وكيل الوزارة وبعض مديري الإدارات والمكاتب المعنية حول الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الوزارة لتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية (الهيكل التنظيمي للمدرسة) , بالإضافة إلى مناقشة موضوعي إلاجراءات المالية لمعلمي العقود و استعدادات الوزارة لإجراء الامتحانات النهائية، إلى جانب بحث الأسباب الحقيقية وراء تفشي ظاهرة تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة خلال السنوات الأخيرة الماضية. وحددت الوزارة يوم الثلاثاء المقبل , الموافق 2 مايو 2017م موعدا للجلسة الحوارية وذلك بمقر ديوان وزارة التعليم بمنطقة الهاني بطرابلس على تمام الساعة الرابعة مساءً. ( وال )