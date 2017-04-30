النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .الأحد ، 30-04-2017 - 11:19:00

طرابلس 30 أبريل 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مصراتة و سرت . الريـح شرش على طول الساحل ويكون براني يوم الغد على زوارة وطرابلس تتراوح سرعته هذا اليوم ما بين (10-30) عقدة و ما بين (05-10) عقدة يوم الغد ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة . الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، الريح باش الى شرش على الخليج وبنغازي و شلوق الى شرش على باقي الساحل سرعتـه ما بيـن (10 - 20) عقدة وتصل اليوم الى (25) عقدة على بنغازي إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75)متر ، خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. ( وال )

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