النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 30 أبريل 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مصراتة و سرت . الريـح شرش على طول الساحل ويكون براني يوم الغد على زوارة وطرابلس تتراوح سرعته هذا اليوم ما بين (10-30) عقدة و ما بين (05-10) عقدة يوم الغد ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة . الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، الريح باش الى شرش على الخليج وبنغازي و شلوق الى شرش على باقي الساحل سرعتـه ما بيـن (10 - 20) عقدة وتصل اليوم الى (25) عقدة على بنغازي إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75)متر ، خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. ( وال )