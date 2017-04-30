جامعة المَرج تنظم التّظاهرة الرّياضية الأُولى لذوي الاِحتياجات الخَاصة .

بنغازى 30 أبريل 2017 (وال)- نظم قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية الآداب والعلوم في جامعة بنغازى فرع المرج يوم الخميس الماضى التظاهرة الرياضية الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة. وشارك في التظاهرة التي إنطلقت في المدينة الرياضية في المرج طلاب مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع المرج للرعاية الاجتماعية بحضور أهالي المشاركين،والمهتمين بالشأن الاجتماعي والرياضي في المدينة. وقد ساهم الاختصاصيون الرياضيون واختصاصيو التربية الاجتماعية فى مساعدة طلبة المدارس في مركز المرج للاحتياجات الخاصة،فى سباق الـ 600 متر،إلى جانب تنظيم عروض رياضية من قبل طلاب قسم التربية البدنية. ( وال )