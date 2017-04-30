تَفوق النّجمة ودياً عَلى الأَنوار اِستعداداً للدوري المُمتاز .

بنغازي 30أبريل 2017 (وال )-ضمن إستعدادت الأندية المتأهلة الى الدورى الممتاز تفوق فريق النجمة على فريق الأنوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. جاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضى على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي،حيث انتهى الشوط الأول دون أهداف والذي كان حذراً من قبل المدربين، وكانت الأفضلية في أغلب دقائق الشوط الأول للنجمة الذي شكل أكثر من هجمة،لكن سرعة لاعبي النجمة حالت دون تسجيل أهداف ليكتمل الشوط بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني،سيطر فريق النجمة كلياً على مجريات اللعب،ومن كرة ملعوبة بين منتصف الملعب وصلت للاعب عمر الشاعري الذي بدوره سجل الهدف الأول في اللقاء،وبعدها احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنجمة تقدم لها اللاعب محمد المجبري صدها الحارس فأكملها عمر الشاعري داخل الشباك معلناً الهدف الثاني. وبدوره حاول مدرب الأنوار التونسي علي النابلي بقدر المستطاع العودة للمباراة مجدداً وتقليص الفارق على الأقل،حيث نجح لاعبه أيمن كساو من تسجيل الهدف الوحيد للأنوار،قبل أن يعود النجمة مجدداً ويحرز الهدف الثالث بواسطة المعتصم بالله،لتنتهي بعدها الدقائق المتبقية من اللقاء بتفوق النجمة بثلاثة أهداف لهدف. ...( وال )...