نَقابة الإِعلاميين الرّياضيين تُطلق مُسابقة مُعلق المُستقبل في بَنغازي .الأحد ، 30-04-2017 - 11:08:00

بنغازي 30 أبريل 2017 (وال )-بإشراف النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تم تنظيم يوم أمس السبت بقاعة مسرح الطفل بمنتزه بنغازى مسابقة معلق المستقبل المخصصة لمواهب التعليق الرياضي الشابة التي تحتاج للدعم والصقل التي تشرف عليها النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين. ويشارك في هذه المسابقة قرابة 20 متسابقاً من مختلف مدن ليبيا وتتكون لجنة التحكيم من الإعلاميين عبد الرحيم نجم وعياد الزوي وعبد المجيد الفيل وزين العابدين بركان . ( وال )

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
افتتاح فعاليات الدورة ( 45 ) لمعرض طرابلس الدولي مساء اليوم .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا