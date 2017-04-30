نَقابة الإِعلاميين الرّياضيين تُطلق مُسابقة مُعلق المُستقبل في بَنغازي .

بنغازي 30 أبريل 2017 (وال )-بإشراف النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تم تنظيم يوم أمس السبت بقاعة مسرح الطفل بمنتزه بنغازى مسابقة معلق المستقبل المخصصة لمواهب التعليق الرياضي الشابة التي تحتاج للدعم والصقل التي تشرف عليها النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين. ويشارك في هذه المسابقة قرابة 20 متسابقاً من مختلف مدن ليبيا وتتكون لجنة التحكيم من الإعلاميين عبد الرحيم نجم وعياد الزوي وعبد المجيد الفيل وزين العابدين بركان . ( وال )