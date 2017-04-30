عميدُ بنغازي يبحثُ مع مجلس رجال الأعمال وموازنة الأسعار توفير السّلع في شهر رمضان.

بنغازي 29 أبريل 2017 م ( وال )-ذكر المكتب الأعلامى ببلدية بنغازى أن إجتماع موسع عقد يوم أمس السبت بمقر ديوان البلدية ضم عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار وصندوق موازنة الأسعار ومجلس رجال الأعمال بالبلدبة . وقدعكف المشاركون فى الأجتماع على مناقشة توفير السلع الأغذائية خلال شهر رمضان وتخفيف المعاناه فى إرتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين , وخاصة محدودى الدخل . وأوضح المكتب الأعلامى أن عميد البلدية شدد خلال الأجتماع على ضرورة مشاركة الجميع دون إقصاء داخل مجلس رجال الأعمال في توفير السلع، مؤكداً أن الفيصل بينهم هو القدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطن بجميع الطرق المشروعة. كما أكد العميد على ضرورة ضبط الأسعار بالأسواق والمحال التجارية من قِبل الأجهزة المختصة والتصدي لجميع من وصفهم بـ"العصابات" المتلاعبة بقوت المواطن، ولاتهمها سوى مصالحها الشخصية. (وال )