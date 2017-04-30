صيانة إِحدى الأَبراج في مَنطقة بنينا من قبل شركة المدار .الأحد ، 30-04-2017 - 10:58:00

بنغازي30 أبريل 2017 (وال)-أعلنت شركة المدار الجديد للهاتف المحمول يوم أمس السبت عن الانتهاء من أعمال الصيانة في أحد أبراج الشركة في منطقة بنينا جنوب بنغازي. وذكرت مصادر في الشركة أنه بجهود الطاقم الفني في الشركة تمكنت من الانتهاء من أعمال الصيانة في برج الشركة الواقع داخل مدرسة شهداء الدامور في منطقة بنينا. وأشارت المصادر إلى أن البرج كان قد تعرض لأضرار جسيمة أثناء الحرب التى دارت فى منطقة بنينا فى المدة الماضية إلا أن الفرق الفنية تمكنت من صيانته وإعادته للخدمة مجدداً . (وال )

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