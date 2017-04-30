الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية مع تكاثر للسحب على مناطق شمال غرب ووسط ليبيا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على الجنوب . رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة السماء مغطاة جزئياً الى كليا بالسحب واحتمال لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق وتكون جيدة على مرتفعات جبل نفوسة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل بينما تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل تتحول في المساء الى شمالية شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20 -26) درجة مئوية . بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب السماء مغطاة بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة على الساحل بينما تكون على الدواخل جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة مئوية على الساحل وما بين( 32-36 ) درجة على الدواخل وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد . الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة تكاثرللسحب على اغلب المناطق وخصوصا على غدامس ومناطق الجفرة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه الىى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصوى مابين (34-40) درجة مئوية ولا تتجاوز (26) درجة مئوية على الحمادة وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق. .الكفرة-تازربو-السرير السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-41) درجة مئوية . ( وال )