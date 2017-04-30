‏تتويج اهلي بنغازى بالبطولة 11 للكرة الطائرة .

بنغازى 30 أبريل 2017م ( وال )-حقق فريق اهلي بنغازى للكرة الطائرة يوم أمس السبت بطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة في نسختها الثانية والاربعون بعد ان حقق لقبها احد عشر مره فيما يحتل ناديي السويحلي واهلي ط الوصافة برصيد سبع القاب . بالعودة الى نهائيات ليبيا للعام 2016 / 2017 والتي اقيمت بمدينة طبرق فإن اهلي ب حقق الفوز في جميع اللقاءات التي لعبها,حيث حقق الفوز في اول ايام النهائيات بنتيجة ثلاث اشواط لشوطين على فريق السويحلي منافس اهلي ب على اللقب , وفي ثاني ايام النهائيات حقق اهلي ب الفوز على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاث اشواط لشوط وحيد ويواصل تحقيق الانتصارات في النهائيات وجاء على حساب فريق اهلي ط في ثالث ايام النهائيات وينتصر على فريق اساريا في رابع اللقاءات بنتيجة ثلاث اشواط نظيفة ويختتم لقاءاته بالنهائيات بالتفوق على فريق النصر بنتيجة ثلاث اشواط نظيفة ويتوج باللقب . ...( وال )....