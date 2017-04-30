المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم يتعادل مع المنتخب المغربي .

تونس 30 ابريل 2017 (وال)- تعادل المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم المشارك في بطولة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 18سنة مع المنتخب المغربي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جرت ضمن البطولة في الملعب البلدي بسوسة أمس السبت . وسجل هدف الفريق الليبي اللاعب معاد عبد الباسط في الدقيقة 16 بعد ثلاث دقائق من تسجيل الفريق المغربي لهدفه . وضمن مباريات البطولة فاز المنتخب الجزائري على منتخب تونس بهدف لصفر في المباراة التي اقيمت بميدان حمدة العواني بالقيروان وسيلعب منتخبنا مباراته الاخيرة ضمن البطولة مع الجزائر يوم الاثنين . (وال)