المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم يتعادل مع المنتخب المغربي .الأحد ، 30-04-2017 - 10:45:00

تونس 30 ابريل 2017 (وال)- تعادل المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم المشارك في بطولة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 18سنة مع المنتخب المغربي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جرت ضمن البطولة في الملعب البلدي بسوسة أمس السبت . وسجل هدف الفريق الليبي اللاعب معاد عبد الباسط في الدقيقة 16 بعد ثلاث دقائق من تسجيل الفريق المغربي لهدفه . وضمن مباريات البطولة فاز المنتخب الجزائري على منتخب تونس بهدف لصفر في المباراة التي اقيمت بميدان حمدة العواني بالقيروان وسيلعب منتخبنا مباراته الاخيرة ضمن البطولة مع الجزائر يوم الاثنين . (وال)

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