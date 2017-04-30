مالي: تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر إضافية.الأحد ، 30-04-2017 - 10:05:00

باماكو 30 أبريل 2017 ( وال ) - قررت الجمعية الوطنية في مالي الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر إضافية في محاولة لوقف تصعيد في هجمات الإرهابيين المتمركزين في الصحراء شمال مالي. ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد عن زومانا ندجي دومبيا رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية إن نتيجة التصويت تعطي قوات الأمن سلطات اعتقال إضافية. ويعد هذا أحدث تمديد لحالة الطوارئ التي فرضت في البلاد أول مرة في نوفمبر 2015 . ...( وال ) ...

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