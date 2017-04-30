امريكا وكوريا الجنوبية تؤكدان الاتفاق القائم بشأن تكاليف نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ.

سيول 30 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " أكد الاتفاق القائم بين البلدين بشأن تكاليف نشر نظام" ثاد" المضاد للصواريخ. وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن إتش أر مكماستر أكد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي كيم كوان-جين أن تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية يمثل أهم أولوياته في منطقة آسياوالمحيط الهادي . وقال ترامب إنه يريد أن تمول كوريا الجنوبية نشر "ثاد" ولكن مسؤولين كوريين جنوبيين ردوا بأن التكلفة تتحملها واشنطن بموجب الاتفاق الثنائي بين البلدين. وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا أمس السبت من منطقة شمال بيونغ يانغ إلا أن التجربة الصاروخية فشلت بعيد عملية الإطلاق. وتأتي هذه التجربة الصاروخية مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي وقت دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ للحد من تهديدها النووي. ...( وال ) ...