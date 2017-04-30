فريق النصر يفوز على المدينة.

طرابلس 30 ابريل 2017 (وال) فاز فريق النصر مساء امس على فريق المدينة بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات بطولة الأهلي الودية الثانية وتشارك فيه 5 فرق من فرق الدورى الممتاز. وجاء شوطها الأول ليشهد تقدم النصر بهدف دون مقابل سجله اللاعب سعد جبارة من كرة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 26 من زمن الشوط. وفي الشوط الثاني استمر مسلسل إهدار الفرص من جانب فريق المدينة الذي حاول الحصول على هدف التعادل حيث فشل مهاجمه في تسجيل هدف كان محققًا. شهدت المباراة أيضًا إهدار فرصتين لفريق النصر في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، ليكمل فريق المدينة الشوط الثاني منقوصًا من مهاجمه يحي الزلطيني الذي أخرج حكم المباراة محمد امبيص له البطاقة الحمراء في الدقيقة 65. وأهدر سيف الدين الشمري ركلة جزاء لفريق المدينة تصدي لها حارس النصر عبدالسلام مسالم في آخر دقائق المباراة. بهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات خسر المباراة الأولى أمام الأهلي طرابلس وتعادل مع السويحلي وفاز على المدينة، بينما بقي فريق المدينة بنفس رصيده السابق 4 نقاط. ...(وال)...