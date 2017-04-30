فريق اهلي طرابلس يفوز على فريق السويحلي .

طرابلس 30 ابريل 2017 (وال) فاز فريق اهلي طرابلس على فريق السويحلي بهدف وحيد في المباراة التي جرت مساء امس السبت ضمن منافسات مباريات الجولة الرابعة لبطولة الاهلي الودية الثانية لكرة القدم . هدف فريق اهلي طرابلس جاء في الدقيقة الرابعة مع بداية الشوط الاول اثر كرة عرضية من اللاعب المهدي المصري سجل منها محترف فريق الاهلي مابيدي الهدف الاول والوحيد في هذه المباراة . فريق السويحلي قدم مباراة جيدة رغم خسارته نتيجة المباراة. بهذه النتيجة تصدر فريق اهلي طرابلس هذه البطولة برصيد 6 نقاط ومازل لديه مباراة واحده امام فريق المدينة الاربعاء القادم , اما فريق السويحلي اختتم مشاركته في هذه البطولة برصيد 3 نقاط من اربع مباريات . ...(وال)...