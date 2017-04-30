أبوالغيط يتسلم تقريرا من ممثله الخاص في ليبيا حول آخر اتصالاته بخصوص الازمة الليبية.

القاهرة 30 ابريل 2017 (وال) - تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية " أحمد أبو الغيط" تقريرا مفصلا من مبعوثه إلى ليبيا السفير "صلاح الدين الجمالي" تضمن آخر الاتصالات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع الأطراف الليبية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية "محمود عفيفي" في تصريح صحفي إن " الجمالي " سلم هذا التقرير خلال استقبال أبو الغيط له بالعاصمة التونسية . وأوضح المتحدث حسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط أن " ابوالغيط "جدد خلال هذا اللقاء لمبعوثه الاستمرار في اتصالاته مع كافة الاطراف الليبية من اجل التوصل الى تسوية سياسية للأزمة الليبية, وبما يضمن الأخذ في الاعتبار وجهات نظر كافة أطياف الشعب الليبي. ...( وال) ...