اتحاد التايكوندو يوزع شهائد الاحزمة السوداء.

طرابلس 30 ابريل 2017 (وال) قام الاتحاد الليبي للتايكوندو حفلا بقاعة 17 فبراير بطرابلس بحضور النائب الثاني للجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، ورئيس اتحاد التايكوندو علي صابر، وأعضاء مكتبه التنفيذي ورئيسي اتحادي الكاراتيه والألعاب الجوية. وتم خلال الحفل توزيع شهادات معتمدة من معهد الاتحاد الدولي بكوريا الجنوبية (كيو كيوان) على 101 لاعب ليبي من الذين اجتازوا اختبارات الأحزمة السوداء بنجاح، ليرتفع عدد اللاعبين الليبيين الحاصلين على الأحزمة إلى 220 لاعبًا، وسيكون لهم الحق حسب اللوائح الدولية المشاركة في بطولات التايكوندو الرسمية.. ...(وال)...