كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريبات عسكرية مشتركة.

سيول 30 أبريل 2017 (وال) - اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاحد تدريبات الدفاع المشتركة بينهما وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وكانت التدريبات انطلقت في بداية مارس بمشاركة أكثر من 10 آلاف من القوات الأمريكية ، بما في ذلك قوات من القواعد العسكرية في الخارج بجانب مشاركة مئات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين . وشارك في التدريبات بعض الأصول الاستراتيجية من الولايات المتحدة مثل حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس كارل فينشن" ومقاتلات الشبح "اف-35" وقاذفات "بي-1 بي" كاستعراض للقوة . وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن تدريبات هذا العام جاءت وسط الاستفزازات المستمرة من كوريا الشمالية التي تشتمل على إطلاق الصواريخ الباليستية والتهديدات العسكرية . تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي أمس السبت بعد فترة وجيزة من تحذير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أن التقاعس عن الحد من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية قد يؤدي إلى "عواقب كارثية". .. ( وال ) ..