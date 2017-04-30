الخارجية السودانية : مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يزور الخرطوم اليوم الأحد .

الخرطوم 30 أبريل 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية السودانية , أن مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر, سيبدأ زيارة الى السودان اليوم الأحد لبحث جهود حل الأزمة الليبية. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر, في بيان صحفي أمس السبت إن المبعوث الأممي سيلتقى وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور, وعددا من المسؤولين في الدولة, وستبحث الاجتماعات المجهودات التي يضطلع بها المبعوث من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين. وأضاف أن , كوبلر سيبحث مجهودات الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وآلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية. وأشار المتحدث الى أن وزير الخارجية السوداني سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي, المقرر عقده بالجزائر يوم الإثنين 8 مايو القادم . ...( وال) ...