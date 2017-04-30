وزيرالشؤون الخارجية النرويجي يقوم بزيارة رسمية للجزائر.

الجزائر 30 ابريل 2017 ( وال) - يقوم وزير شؤون خارجية مملكة النرويج "بورج براند " بزيارة رسمية الى الجزائر اليوم الاثنين بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة حسب ما افاد به بيان للوزارة أمس السبت. وأوضح ذات المصدر ان زيارة وزير الشؤون الخارجية النرويجي التي تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها في مارس 2015 تندرج في اطار "المشاورات المنتظمة و تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر و النرويج" مشيرا الى ان "مجالات التعاون الثنائي و سبل تكثيف المبادلات و الشراكة الاقتصادية ستكون محل دراسة معمقة بمناسبة هذه الزيارة". واضافت وزارة الشؤون الخارجية ان "المحادثات بين الطرفين ستتمحور حول القضايا الاقليمية و الدولية الراهنة". ...( وال) ...