الرئيس الامريكي يؤكد ان بلاده تتعاون مع الصين فيما يخص الأزمة مع كوريا الشمالية .

واشنطن 30 أبريل 2017 ( وال) - اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعاون مع الصين فيما يخص الأزمة مع كوريا الشمالية. وقال الرئيس ترامب في خطاب بمناسبة الاحتفاء بمرور 100 يوم على توليه الرئاسة خلال تجمع في ولاية بنسلفانيا, إنه أتخذ قرارات حاسمة خلال ال100 يوم الماضية والتي قضاها في البيت الأبيض مشيرا إلي أنه سيعمل كل ما في وسعه لإلغاء أي اتفاقية تضر بمصالح الولايات المتحدة . وحول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا", قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعيد التفاوض بشأن هذه الاتفاقية, مضيفا القول "إذا لم نتوصل إلى اتفاقية جيدة وعادلة بالنسبة لبلادنا وعمالنا سنلغيها". ورأي الرئيس الأمريكي أن السوق المالية انتعشت بشكل كبير منذ توليه الرئاسة وأنه تم خلق 48 ألف فرصة عمل جديدة. وقال "التزمنا بكل الوعود التي قدمنها", موجها انتقادا حادا لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي قال إنها تركت وراءها الفوضى متهما الديمقراطيين في الكونجرس بانعدام القيادة, معتبرا ذلك ضررا على الأمريكيين. وأضاف "منذ ولايتي خفضنا نسبة العبور غير الشرعية للحدود بنسبة 73%, لافتا إلي أنه سيبني الجدار على الحدود مع المكسيك لإيقاف المخدرات والإجرام وتأمين حدود بلاده. وفي سياق خر , أوضح ترامب أن إدارته اتخذت إجراءات لمراجعة طلبات الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة. ...( وال ) ,,,