تحطم طائرة عسكرية كوبية ومقتل 8 أشخاص كانوا على متنها .

هافانا 30 أبريل 2017( وال)- تحطمت امس السبت طائرة عسكرية كوبية بمقاطعة أرتميسا بغرب البلاد مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين كانوا على متنها حسبما افاد الإعلام الكوتي. وتحطمت الطائرة والتي تتبع القوات الثورية المسلحة الكوبية لدى اصطدامها بأحد الجبال غرب العاصمة هافانا بمقاطعة أرتميسا. وقالت وزارة القوات الثورية المسلحة في بيان نشرته وسائل الإعلام "قتل في الحادث 8 أفراد عسكريين على متن الطائرة من بينهم طاقم الطائرة". وكانت الطائرة من طراز (إيه إن - 26) روسية الصنع أقلعت من مطار بلايا براسوا في ضواحي هافانا في الساعة 6:38 صباح امس ا لتصطدم لاحقا بتل لوما دي لا بيمينتا في بلدة كاندلاريا . واوضح البيان "تقوم في الوقت الحالي لجنة من وزارة القوات الثورية المسلحة بالتحقيق في أسباب الحادث". ...( وال ) ...