البحرية الليبية تضبط ناقلتي تهريب وقود اوكرانيا و كونغولية .

طرابلس 29ابريل2017 (وال) - اكد المتحدث الرسمي باسم ركن البحرية العميد ايوب قاسم ان ناقلتي الوقود اللتين ضبطتهما البحرية الليبية امس الجمعة وهما تقومان بتهريب الوقود ترفع الاولي علم دولة اوكرانيا ويتكون طاقمها من ((14)) فردا ويبلغ طولها 77.5 مترا وتحمل (( 3330 )) طنا من وقود الديزل .

فيما كانت الثانية ترفع علم دولة الكونغو وعدد افراد طاقمها (( 9 )) افراد تم ضبط (( 6 )) علي متن الناقلة فيما ضبط (( 3 )) في زوارة يحملون الجنسيات التركية و الجورجيه وكانت تتحمل ((1236)) طنا من وقود الديزل .

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