النصر يفوز على المدينة في بطولة الأهلي الودية الثانية.

طرابلس 29 أبريل 2017 (وال)- فاز فريق النصر على فريق المدينة بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات بطولة الأهلي الودية الثانية، التي يشارك فيه خمسة فرق من فرق الدوري الممتاز. الشوط الاول من المباراة شهد هدف النصر الوحيد الذي سجله اللاعب سعد جبارة من كرة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 26 من زمن الشوط. الشوط الثاني شهد العديد من الفرص الضائعة من كلا الفريقين ، وركلة جزاء ضائعة لفريق المدينة أهدرها اللاعب سيف الدين الشمري في آخر دقائق المباراة. وكان حكم المباراة محمد امبيص قد أخرج البطاقة الحمراء في وجه مهاجم فريق المدينة يحيى الزلطيني في الدقيقة 65 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر المباراة الأولى أمام الأهلي طرابلس وتعادل مع السويحلي وفاز على المدينة، بينما بقي فريق المدينة بنفس رصيده السابق أربع نقاط. ...(وال)...