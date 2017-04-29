أهلي طرابلس يفوز على السويحلي في بطولة الأهلي الودية.

طرابلس 29 أبريل 2017 (وال)- فاز فريق أهلي طرابلس على فريق السويحلي بهدف وحيد في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن منافسات مباريات الجولة الرابعة لبطولة الاهلي الودية الثانية لكرة القدم. هدف أهلي طرابلس جاء في الدقيقة الرابعة مع بداية الشوط الاول إثر كرة عرضية من اللاعب المهدي المصري سجل منها محترف فريق الاهلي "مابيدي" الهدف الاول والوحيد في هذه المباراة . فريق السويحلي قدم مباراة جيدة رغم خسارته نتيجة المباراة. وبهذه النتيجة تصدر فريق أهلي طرابلس هذه البطولة برصيد 6 نقاط ومازال لديه مباراة واحده أمام فريق المدينة الاربعاء القادم , أما السويحلي فقد اختتم مشاركته في هذه البطولة برصيد 3 نقاط من أربع مباريات. ...(وال)...