\" سيالة \" يبحث بلندن سبل دعم وتطوير التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة في المجالات كافة .



طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية و الكومنولث \" سايمون ماكدونالد \" بلندن الخميس الماضي ، العلاقات الليبية البريطانية وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع التي تمر بها ليبيا بشكل عام، ورغبة الجانب البريطاني في التعاون مع حكومة الوفاق الوطني في كل المجالات ، وخاصة مجال ارساء الأمن وعودة الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

كما بحث \" سيالة اثناء \" خلال هذا الاجتماع ، الدعم اللازم للحرس الرئاسي و الجيش الوطني في جوانب الهيكلة والتدريب ورفع الكفاءة ، كما تم مناقشة رفع الحظر على الإمكانيات و التسليح المطلوب .

وحضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة الليبية بلندن، و مديرة مكتب شؤون ليبيا بوزارة الخارجية البريطانية .



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