تأجيل موعد قرعة الحج حتى منتصف مايو المقبل .
السبت ، 29- 04- 2017 - 20:22:00
\\nطرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت لجنة رعاية الحج اليوم السبت تأجيل موعد قرعة الحج إلى منتصف شهر مايو القادم.\\nوبررت اللجنة عبر صفحتها الرسمية - قرار التأجيل الى حين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد وأعداد الحجاج لكل مدينة، مشيرة إلى أن عدد الحجاج لهذا العام والمخصص من قبل المملكة العربية السعودية ( 7 ) آلاف حاج.\\nيشار إلى لجنة رعاية الحج كانت قد حددت موعد سابق لقرعة الحج في الــ 30 من إبريل الجاري.\\n\\n... ( وال ) ...