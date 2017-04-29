تأجيل موعد قرعة الحج حتى منتصف مايو المقبل .

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طرابلس 29 أبريل 2017 ( وال ) - أعلنت لجنة رعاية الحج اليوم السبت تأجيل موعد قرعة الحج إلى منتصف شهر مايو القادم.\

وبررت اللجنة عبر صفحتها الرسمية - قرار التأجيل الى حين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد وأعداد الحجاج لكل مدينة، مشيرة إلى أن عدد الحجاج لهذا العام والمخصص من قبل المملكة العربية السعودية ( 7 ) آلاف حاج.\

يشار إلى لجنة رعاية الحج كانت قد حددت موعد سابق لقرعة الحج في الــ 30 من إبريل الجاري.\

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