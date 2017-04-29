اتحاد التايكواندو يوزع شهادات الأحزمة السوداء.

طرابلس 29 أبريل 2017 (وال)- نظم الاتحاد الليبي للتايكواندو أمس الجمعة حفلا بقاعة 17 فبراير بطرابلس وذلك لتوزيع شهادات الأحزمة السوادء للاعبين اجتازوا اختبارات هذه الأحزمة بنجاح. وحضر الحفل النائب الثاني للجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي، ورئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر، وأعضاء مكتبه التنفيذي، ورئيسا اتحادي الكاراتيه والألعاب الجوية. وتم خلال الحفل توزيع شهادات معتمدة من معهد الاتحاد الدولي بكوريا الجنوبية (كيو كيوان) على 101 لاعب ليبي من الذين اجتازوا اختبارات الأحزمة السوداء بنجاح، ليرتفع عدد اللاعبين الليبيين الحاصلين على الأحزمة إلى 220 لاعبا، وسيكون لهم الحق حسب اللوائح الدولية في المشاركة في بطولات التايكواندو الرسمية.. ...(وال)...