انطلاق معرض القارئ للكتاب بمدينة الزاوية.
السبت ، 29- 04- 2017 - 19:19:00
\nالزاوية 29 أبريل 2017 (وال) - انطلقت اليوم السبت بصالة بيت الشباب \nبمدينة الزاوية فعاليات معرض القارئ للكتاب بمشاركة عدد من المكتبات \nالمنتشرة في المنطقة بإقامة ندوة علمية بعنوان (الملكية الفكرية وحفظ \nحقوق المؤلفين) .\n ويضم هذا المعرض الذي ينظمه نادي القارئ بالتعاون مع قسم اللغة \nالعربية بكلية الآداب جامعة الزاوية عدد من العناوين والاصدارات المتنوعة\n.وافاد احد أعضاء النادي \"رامي القناص\" وكالة الانباء الليبية بأن هذا \nالعمل يأتي ضمن البرامج التي يسعى مدير نادي القارئ \" احمد شوقي\" \nوالمنتسبين للنادي على تنفيذها بهدف نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب ، \nمتمنيا أن ينال المعرض إقبال من الزوار والمهتمين بالمجال العلمي \nوالثقافي .\n ونوه \" القناص \" بكل الجهود التي بذلت لأجل إقامة هذا الانجاز الثقافي\n.\n ..(وال).