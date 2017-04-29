انطلاق معرض القارئ للكتاب بمدينة الزاوية.



الزاوية 29 أبريل 2017 (وال) - انطلقت اليوم السبت بصالة بيت الشباب

بمدينة الزاوية فعاليات معرض القارئ للكتاب بمشاركة عدد من المكتبات

المنتشرة في المنطقة بإقامة ندوة علمية بعنوان (الملكية الفكرية وحفظ

حقوق المؤلفين) .

ويضم هذا المعرض الذي ينظمه نادي القارئ بالتعاون مع قسم اللغة

العربية بكلية الآداب جامعة الزاوية عدد من العناوين والاصدارات المتنوعة

.وافاد احد أعضاء النادي \"رامي القناص\" وكالة الانباء الليبية بأن هذا

العمل يأتي ضمن البرامج التي يسعى مدير نادي القارئ \" احمد شوقي\"

والمنتسبين للنادي على تنفيذها بهدف نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب ،

متمنيا أن ينال المعرض إقبال من الزوار والمهتمين بالمجال العلمي

والثقافي .

ونوه \" القناص \" بكل الجهود التي بذلت لأجل إقامة هذا الانجاز الثقافي

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..(وال).