\" السراج \" يدعو إلى حوار \"بنّاء\" وإجراءات عملية للخروج من الأزمة المالية.



طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فايز السراج\" أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد

لن تُحل إلا بحوار مثمر وبناء وباتفاق على اجراءات عملية قابلة للتطبيق .

وأوضح السراج - في كلمة أمام الملتقى الذي عقد اليوم السبت بطرابلس

حول الأزمة المالية - أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في وقف التصعيد بكافة

اشكاله ومصادره من أجل تحقيق الاستقرار وانتعاش الاقتصاد وعودة السفارات

والشركات والاستثمارت الأجنبية ، واستعادة المنظومة المصرفية ثقة رجال

الأعمال لإنهاء أزمة شح السيولة وتراجع سعر الدينار وتردي الخدمات

الاساسية.

واعرب \" السراج\" عنه ثقته في الحس الوطني لدى الجميع وقدرتهم على تجاوز

الأزمة الراهنة ،مؤكدا ان الاستمرار في التقاتل والمناورات والمساومات

السياسية لن يحقق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء دولة

المؤسسات .

وطالب رئيس المجلس الرئاسي ، المشاركين في الملتقى بالخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق من

خلال خطة قصيرة المدى تنهي معاناة المواطن في الحصول على السيولة وإرتفاع

سعر صرف النقد الأجنبي ، ووضع خطط لمعالجة الخلل الاقتصادي والمالي

للدولة .

يشار إلى أن ملتقى الأزمة انعقد صباح اليوم بطرابلس تحت شعار

(الأزمة..الأسباب والتداعيات وسبل العلاج) برعاية مجلس النواب الليبي ،

ومشاركة خبراء اقتصاديين وماليين بالمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق

الوطني والأجهزة الرقابية .

..(وال)..