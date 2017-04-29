\" السراج \" يدعو إلى حوار \"بنّاء\" وإجراءات عملية للخروج من الأزمة المالية.
السبت ، 29- 04- 2017 - 18:38:00
\n طرابلس 29 أبريل 2017( وال )- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\nالوطني \" فايز السراج\" أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد\nلن تُحل إلا بحوار مثمر وبناء وباتفاق على اجراءات عملية قابلة للتطبيق .\n وأوضح السراج - في كلمة أمام الملتقى الذي عقد اليوم السبت بطرابلس \nحول الأزمة المالية - أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في وقف التصعيد بكافة\nاشكاله ومصادره من أجل تحقيق الاستقرار وانتعاش الاقتصاد وعودة السفارات \nوالشركات والاستثمارت الأجنبية ، واستعادة المنظومة المصرفية ثقة رجال \nالأعمال لإنهاء أزمة شح السيولة وتراجع سعر الدينار وتردي الخدمات \nالاساسية.\n واعرب \" السراج\" عنه ثقته في الحس الوطني لدى الجميع وقدرتهم على تجاوز\nالأزمة الراهنة ،مؤكدا ان الاستمرار في التقاتل والمناورات والمساومات \nالسياسية لن يحقق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء دولة \nالمؤسسات .\n وطالب رئيس المجلس الرئاسي ، المشاركين في الملتقى بالخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق من \nخلال خطة قصيرة المدى تنهي معاناة المواطن في الحصول على السيولة وإرتفاع\nسعر صرف النقد الأجنبي ، ووضع خطط لمعالجة الخلل الاقتصادي والمالي \nللدولة .\n يشار إلى أن ملتقى الأزمة انعقد صباح اليوم بطرابلس تحت شعار \n(الأزمة..الأسباب والتداعيات وسبل العلاج) برعاية مجلس النواب الليبي ، \nومشاركة خبراء اقتصاديين وماليين بالمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق \nالوطني والأجهزة الرقابية .\n ..(وال)..