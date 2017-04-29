وارسو والناتو "في تنسيق دائم لردع أي خطر يهدد بولونيا من جهة الشرق" (مسؤول أمني).

وارسو 29 أبريل 2017 (وال) -أكد رئيس مكتب الأمن القومي البولوني بافيل سولوش اليوم السبت أن وارسو و حلف شمال الاطلسي /الناتو/ "في تنسيق دائم لردع أي خطر يهدد بولونيا وأوروبا الشرقية والوسطى من جهة الشرق". وأضاف سولوش في تصريح أن" نفس مستوى التنسيق بين بولونيا ومنظمة حلف الناتو هو قائم مع الولايات المتحدة التي "تعد الحليف العسكري والأمني الاستراتيجي الأساسي". وأشار المسؤول الأمني الى أن التنسيق بين بولونيا والولايات المتحدة عرف في الايام الماضية "دينامية خاصة" كما أجرى مسؤولون أمريكيون وبولونيون محادثات بواشنطن حول واقع وفاق التنسيق العسكري والأمني بين البلدين وكذا مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية التي لن تكون حسب المسؤول البولوني على" حساب العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وحلفائها في شرف أوروبا".