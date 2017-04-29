"البريكست" يتصدر أولويات قمة الاتحاد الأوروبي اليوم .

بروكسل 29 ابريل 20107 (وال) - تستضيف بروكسل اليوم السبت, قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي ال(27), دون بريطانيا, للاتفاق على خطوط التفاوض الخاصة بمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف ب"البريكست". ومن المتوقع أن يركز القادة الأوروبيون في اجتماعهم اليوم على وضع توجهات المفاوضات مع بريطانيا لتحديد العلاقات المستقبلية بينها وبين الاتحاد, والالتزامات المالية التي سيتعين على لندن سدادها إزاء خروجها من التكتل الأوروبي, فضلا عن ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الدول الأوروبية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد ال27 قد اتفقوا في اجتنماع اول الخميس, تمهيدا للقمة, على دعم المسودة المتعلقة بالخطوط العريضة بشأن بنود خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي, حيث تعتزم بقية الدول الأعضاء بالاتحاد التصديق رسميا على الوثيقة, لتبدأ أول خطوة في المفاوضات التي ستستمر عامين. وفي هذا السياق, أعلن نائب رئيس وزراء مالطا, لويس جريش, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن, "الاجتماع كان مميزا حيث شهد إشارة غير مسبوقة على ثقة ووحدة وتوافق بين الدول ال27 ". وتمثل قمة اليوم أهمية خاصة للاتحاد الأوروبي حيث أنها بمثابة "اختبارا حقيقيا" لوحدة الاتحاد وقدرته على اتخاذ موقف مشترك وتشكيل جبهة موحدة إزاء قضية شديدة الأهمية مثل "البريكسيت", لاسيما في ظل وجود العديد من النقاط الخلافية بين الشركاء الأوروبيين وبريطانيا حول الانفصال, وهو ما دفع العديد من المراقبين للتأكيد على أن مفاوضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستشهد طريقا عثرا مليئا بالتحديات الصعبة. ومن بين القضايا الخلافية أيضا حول البريكست مسألة أوضاع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي حيث يتواجد نحو ثلاثة ملايين أوروبي يعملون في بريطانيا مقابل مليون بريطاني في أوروبا ,وبالتالي يجب وضع أطر قانونية تنظم هذا التواجد وتضمن حقوق هؤلاء المواطنين لدى الجانبين وهي مهمة " ليست بالسهلة". و كان استطلاع للرأي, أجرته مؤسسة "يو جوف" وتم نشره بجريدة "تايمز" يوم الخميس الماضي, قد اظهر أن 45% من الناخبين البريطانيين يعتبرون أن "البريكست" كان قرارا "خاطئا", و39% يرون أن بريطانيا ستكون "أسوأ حالا" خارج الاتحاد الأوروبي و36% يعتقدون أن بلادهم ستكون "أقل نفوذا "في العالم بعد الاتفصال. ويعتبر هذا الاستطلاع حول البريكسيت الاول من نوعه الذي يجرى منذ استفتاء 23 يونيو 2016 .